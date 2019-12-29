Советские власти старались контролировать малейшие аспекты жизни своих граждан. Даже обычные елочные игрушки удостоились их пристального внимания. От буржуазных пережитков к шару застоя – рассказываем историю советских новогодних украшений.

С буржуазным душком

До революции производством игрушек занимались стеклодувные мастерские и заводы. Центром тогдашнего производства стекла стал город Клин и его окрестности. Именно здесь с середины девятнадцатого века из местного сырья делали стеклянные бусы и, собственно, игрушки. Увы, 1917 год, гражданская война и национализация привели к тому, что крупным предприятия стало не до их выпуска, а маленькие были ликвидированы или превратились в артели.

Долгое время елочные украшения можно было купить только у кустарей. Это были обычные шары и довольно сложные изделия как на фотографии. В двадцатых годах большевики развернули настоящее наступление на религию. Естественно, под каток пропаганды попало все с ней связанное, в том числе и рождественские елки.

«Буржуазный пережиток» осуждали, а комсомольцы устраивали торжества с сожжением картонных церквей и елок. Даже странно, что выходные дни на Рождество отменили только в 1929 году. Тогда же пострадали и кустари, им просто запретили производить игрушки, а магазинам – «продажу елочной дребедени и украшение витрин к Рождеству».

Картонный медведь

В тридцатых годах мнение партийного руководства начало постепенно меняться. Стало ясно, что запреты не очень помогают, поэтому решили поступить хитрее. Официально елки разрешили в 1935 году. 28 декабря в «Правде» появилось письмо Павла Постышева (на тот момент кандидата в члены Политбюро) с предложением комсомольцам организовать новогодний, а не рождественский, праздник и вскоре «елки» стали проходить по всей стране, открылись елочные базары.

А вот с украшениями вышло не очень. Кто мог, использовал дореволюционные, а остальным приходилось обращаться к частникам или артелям, те пытались удовлетворить спрос, но мощностей им катастрофически не хватало. Небывалый размах приобрела продажа игрушек из картона или ваты, раскрашенных или завернутых в яркую фольгу.

Отличный пример – медведь на мотоцикле. Такие сюжетные игрушки стали особенно популярны после выхода фильма «Цирк» (1936) с Орловой. Цирковая тема, не только медведи, но акробаты, клоуны, оказалась самой востребованной у народа. Она не была явно идеологизированной и при этом никак не противоречила проводимой властями политике.

Шар с вождями

Впрочем, от идеологической составляющей никто отказываться не собирался. Издавался даже специальный журнал «Советская игрушка», который разъяснял создателям игрушек, что надо выпускать. В нем писали, что «выход в свет истории ВКП(б) должен стать поворотом для кадров игрушечников в ликвидации своей теоретической отсталости», а елочную игрушку называли мощным оружием коммунистического воспитания.

Руководствуясь этим, в 1937 году, в честь 20-летнего юбилея революции был представлен шар с портретами вождей «мирового пролетариата». К нему вдобавок шла коллекция с шарами, на которых были изображены члены Политбюро. Правда, довольно быстро поняли, что перегнули палку: слишком уж двусмысленной может показаться идея «вешать» идеологов мирового коммунизма на елку. Больше такие игрушки не выпускали.

Неудачу с вождями компенсировали военной и промышленной темами. Красноармейцы гражданской, бойцы РККА, парашютисты, танки и самолеты, паровозы и дирижабли, различная символика Страны Советов и тому подобное. Естественно, и Вифлеемскую звезду заменила пятиконечная с серпом и молотом. Таким образом, ребенка чуть ли не с пеленок погружали в правильную идеологическую атмосферу.

Игрушка-лампочка

Елочные украшения из ваты и картона были так распространены не от хорошей жизни. Несмотря на то, что новогодние елки поводили вполне официально, на производство привычных елочных игрушек просто не хватало мощностей и ресурсов. Исправить ситуацию пытались самыми разными способами. Например, публиковали в детских изданиях статьи, как сделать их самостоятельно, на уроках труда обязательно несколько занятий посвящали этому, закрывали глаза на махинации артельщиков и искали самые нестандартные способы.

В качестве последнего можно вспомнить игрушки, которые делали из заготовок под лампочки. Электрификация, которая проходила по всей стране, сопровождалась увеличением выпуска ламп накаливания, но первые годы одной из самых главных проблем было большое количество брака. Кому-то из неизвестных рационализаторов пришла в голову идея делать из них елочные игрушки. Их раскрашивали либо на самих заводах, либо выкупали артели.

Из-за формы выглядели они несколько странно, но были все равно намного наряднее подделок из ваты. Некоторые умельцы делали такие игрушки сами. Для этого использовали перегоревшие лампочки. Особенно часто так поступали во время войны, когда на елки вешали даже раскрашенные гильзы и колбы.

Часы на елке

Страна далеко не сразу смогла преодолеть последствия войны, но ситуация с игрушками довольно быстро стала улучшаться. Прежде всего это произошло из появления по-настоящему крупных предприятий, которые специализировались на елочных украшениях. Их открыли в Москве, Минске, Ленинграде, Киеве и в том же Клине. Кустарей к тому времени почти полностью вывели с рынка, а вот артельщики продержались до прихода к власти Хрущева.

К тому времени идеологи партии решили уйти от излишней милитаризации игрушек в целом, не только елочных. Вместо танков и автоматов на елке появились герои сказок и мультфильмов. Например, детям очень нравилась серия с персонажами сказки «Чиполлино», хотя, откровенно говоря, в фигурках они только угадывались.

Создатели игрушек вообще очень активно черпали идеи из массовой культуры. Необычайная популярность «Карнавальной ночи» привела к появлению фигурок танцовщиц в широких платьях, музыкальных инструментов и копий желтых огромных часов, установленных на сцене в фильме. На их фоне Людмила Гурченко поет свою песню «Пять минут». В дальнейшем их стали делать самыми разными, главное, чтобы показывали они без пяти двенадцать.

Космонавт и кукуруза

Хрущев стал инициатором не только политической оттепели, но и последнего всплеска идеологической советской новогодней игрушки. В шестидесятых годах открывались новые фабрики, действующие превращались из полукустарных предприятий в полноценные производственные комплексы. Ассортимент стал намного шире, но от идеи развесить на праздничной ели наглядную агитацию, власти еще не отказались.

Елочным игрушкам пришлось поучаствовать в кукурузной кампании Хрущева. Пытаясь объяснить преимущества ее выращивания, были запущены проекты в кино, на ТВ, ее регулярно упоминали в книгах. Фабрики по производству игрушек тоже подключилась. Прилавки заполонила кукуруза, иногда самых фантастических расцветок.

Еще более активно они использовали космическую тему. После запуска искусственного спутника и полета Гагарина новогодние базары буквально заполонила космонавты в скафандрах и ракеты.

Шар застоя

Семидесятые оказались самым скучным периодом для отрасли. По какой-то причине власти разочаровались в идеологических игрушках. Хотя объемы производства и, что намного важнее, качество продукции заметно выросли, но космонавты и красноармейцы полностью исчезли из продажи, в магазинах лежали исключительно стандартные шары.

Моду в то время задавали абсолютно аполитичные елочные украшения из ГДР и Чехословакии. В пятидесятых и шестидесятых именно они были тайной мечтой детворы и их мам. Советские заводы вольно или невольно начали копировать их, после чего история самобытной новогодней игрушки в СССР практически закончилась.

Макс Усачев | RETAILER.ru

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